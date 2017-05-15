Московский нефтеперерабатывающий завод 14 мая прекратил прием нефти и сдачу продукции из-за нештатной ситуации.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря «Транснефти» Игоря Демина. Деталей он не привел.

По словам Демина, на заводе действует ограничение по поставкам на Пермский НПЗ «Лукойла». Кроме того, как уточнил представитель «Транснефти», с 15 мая Московский НПЗ ввел ограничение на прием «Танеко» (Татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс).

Московский НПЗ – предприятие «Газпром нефти», завод расположен в Капотне. Как уточняет «Интерфакс», ограничения для пермского завода ввели в начале мая после возгорания оборудования для получения из нефти дистиллятов бензина, керосина, дизельного топлива и мазута. Завод планировал вернуть установку в строй в середине мая.