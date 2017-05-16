В заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона в интервью телеканалу NBC о том, что отношения с Россией невозможно перезагрузить или начать с чистого листа, Москву должна насторожить фраза, что один из вопросов, которые стороны должны обсуждать, – российское вмешательство в президентские выборы в США. «Оно подтверждено документально, и характер этого вмешательства здесь и в других странах нам хорошо понятен», – подчеркнул госсекретарь. Это ответ американским СМИ, критикующим президента Трампа, который, если верить российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, не поднимал эту тему в ходе их беседы в Белом доме (и, скорее всего, это так и было, учитывая ограничения по времени). Зато – и это новый скандал, который поддержит интерес к «российскому следу» – Трамп успел сообщить Лаврову секретную информацию об ИГИЛ, якобы не предназначенную для передачи России.

В своем интервью Тиллерсон поставил маркер – тема российского вмешательства в американские выборы в 2016 году носит долгоиграющий характер и не может не накладывать негативного отпечатка на другие аспекты двустороннего взаимодействия. «Перезагрузка невозможна, потому что невозможно стереть прошлое и начать все с чистого листа. Мы стартуем с того места, на котором находимся сейчас», – сказал госсекретарь.

Москва, конечно, хотела бы, чтобы история с российским вмешательством на выборах как можно скорее умерла. Она задает очень негативный и жесткий внутриполитический контекст в США, ограничивая свободу маневра администрации Трампа по восстановлению взаимодействия с Россией. Попытки российской стороны переложить всю ответственность за ухудшение отношений на администрацию Обамы, создавшей «целый ряд острых раздражителей», неизбежно упираются в тему российского вмешательства в выборы. Нам хотелось бы вернуть контроль над принадлежащими России дачами посольства в Вашингтоне и постпредства в Нью-Йорке, но запрет на их использование введен как раз в наказание за предполагаемые хакерские атаки, и просто так отменить его (без каких-то уступок со стороны России, например, по строительству нового здания генконсульства США в Санкт-Петербурге) администрации Трампа сегодня политически невозможно.

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Как никто другой желает быстрой кончины «российской темы» и сам президент Трамп. Он считает, что она подрывает легитимность его феноменальной победы на президентских выборах, преуменьшает и беспричинно очерняет его след в американской истории. Но стремясь как можно быстрее закрыть эту страницу, Трамп продолжает совершать действия, которые лишь выводят в фокус политического внимания все, что связано с «российским следом».