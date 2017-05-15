Следователь по особо важным делам Антон Досмагамбетов, который вел дело блогера Руслана Соколовского, получил повышение. Об этом в фейсубке сообщил руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

По данным Чикова, Досмагамбетов, работавший в районном отделе СК, перешел на работу в Свердловское областное управление ведомства.

Верх-Исетский суд Екатеринбурга 11 мая приговорил Соколовского к трем с половиной годам условно за оскорбление чувств верующих, а также за возбуждение ненависти и вражды. Блогера арестовали в сентябре 2016 года после того, как он опубликовал запись, на которой он ловит покемонов через приложение Pokemon Go в екатеринбургском Храме-на-Крови.

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При обысках у Соколовского нашли «шпионскую ручку», после чего добавили в его дело статью о незаконном обороте специальных технических средств.

В приговоре судья, ссылаясь на выводы экспертизы, которая анализировала видеоролики Соколовского с его канала на YouTube, заявила, что блогер выставляет верующих как «больных, идиотов, не дружащих с головой».

Защита блогера намерена обжаловать приговор, в том числе, если понадобится, в Страсбургском суде. Сторона обвинения, которая просила 3,5 года реального срока, указывая, что условный «породит ощущение безнаказанности», осталась удовлетворена решением суда.