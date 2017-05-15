При расчете дивидендов «Газпрома» будет учитываться, что большая часть их доходов – это «бумажная» прибыль. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине, трансляцию которой вело ТАСС.

«Дело в том, что мы переходим на международную систему учета – МСФО. А есть наша отечественная система учета. По МСФО у такой компании, как “Газпром” большая прибыль. Но она бумажная. Она на бумаге. Реального денежного потока нет. Поэтому когда правительство будет принимать решение по этому вопросу, оно, безусловно, будет учитывать реалии, а не бумажную составляющую доходов компании», – заявил он.

На фоне этого заявления стоимость акций компании упала на 2,3%.

По МСФО, прибыль «Газпрома» в 2016 году составила 952 млрд рублей. Исходя из этой суммы, дивиденды компании должны составить 20,1 рубля за акцию.

Совет директоров компании утвердит рекомендации по размеру дивидендов за 2016 год на собрании 16 мая. Ранее руководство «Газпрома» настаивало на том, чтобы сохранить дивиденды на уровне прошлого года и заплатить 24% прибыли.

Уровень дивидендов для государственных компаний подняли в 2016 году до 50% прибыли. До этого компании должны были платить 25% чистой прибыли. Бюджет благодаря этой мере должен получить дополнительные 100 млрд рублей.