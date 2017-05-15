Генпрокуратура вернула в Следственный комитет запрос депутата Госдумы Валерия Рашкина с просьбой проверить информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом сообщает РБК.

В середине марта Рашкин разослал главам силовых ведомств письма с требованием проверить информацию ФБК. В том числе он отправил письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. СК письмо перенаправил в Генпрокуратуру, так как это относится к их компетенции.

В ответе ведомства сказано, что обращение вернули в СК «как ошибочно направленное».

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По мнению депутата, ведомства «футболят» запрос друг другу, так как тема коррупции в «высших эшелонах власти» – табу.

Ранее на запрос Рашкина ответили в ФСБ. Ответ пометили грифом «для служебного пользования». Как сообщил депутат, информации, касающейся имущества Медведева, «там чуть менее, чем ноль».

В апреле депутаты Госдумы проголосовали против проведения парламентского расследования об активах премьер-министра.

ФБК опубликовал расследование о «тайных активах» главы правительства в начале марта. Оно стало поводом для масштабных антикоррупционных митингов почти в ста городах России. Сам Медведев прокомментировал его спустя месяц после публикации, назвав компромат «чушью и бумажками».