Председатель КНР Си Цзиньпин, с которым на днях в Пекине встречался Владимир Путин, предложил российскому коллеге «усилить взаимную политическую поддержку по защите суверенитета». Значительная частью проблемы – финансовые рынки, сфера, в которой по общему недосмотру все еще доминирует Запад, убеждены лидеры. Путин считает, что России необходимо «укреплять финансовый суверенитет» и призывает не доверять заявлениям о том, что «финансы <…> всегда будут вне политики, о чем мы часто слышали со стороны».

Поэтому в Москве до сих пор не теряют надежды создать международный финансовый центр, на случай отключения от SWIFT разработали свой аналог глобального межбанковского сервиса, а бюджетников и пенсионеров вместо Visa и MasterCard переводят на карту национальной платежной системы «Мир».

Россия тут следует по стопам Китая, где строительство финансовых институтов взамен западных достигло впечатляющих масштабов и значится среди центральных пунктов повестки партии и правительства. Джеймс Киндж, автор известной книги «China Shakes the World: A Titan's Rise and Troubled Future», десять лет назад писал о влиятельных финансовых организациях в стране, которое работали «в условиях полной или близкой к ней монополии», и «имели серьезные намерения воспользоваться шансом за рубежом». Посмотрим, многого ли им с тех пор удалось достичь.

Китайские банки и фонды