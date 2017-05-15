Руководитель Московского метрополитена Дмитрий Пегов переходит на работу в РЖД, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Место Пегова займет его первый заместитель Виктор Козловский. В РЖД Пегов, по данным газеты, будет заниматься пассажирскими перевозками.

По словам источника «Коммерсанта», уход Пегова «согласован всеми сторонами». Собеседник издания уточнил, что это повышение, «никаких конфликтов интересов тут нет».

Позднее Департамент транспорта Москвы подтвердил RNS, что Пегов покинул свой пост и перешел в РЖД.

Пегов руководит метрополитеном с 2014 года, он сменил в этой должности Ивана Беседина, которого отправили в отставку после аварии в июле того же года. Тогда с рельсов сошли три вагона, погибли 23 человека.

Пегов уже работал в РЖД, напоминает «Коммерсантъ», он руководил там дирекцией скоростного сообщения.