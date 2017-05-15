RuTracker подготовил приложение для обхода блокировок, сообщается в блоге торрент-трекера.

Программа для Windows, OSX и Linux выложена на GitHub под MIT-лицензией. Как поясняет «Коммерсантъ», это лицензия открытого ПО, разработанная Массачусетским технологическим институтом.

В мае Роскомнадзор начал блокировать служебные адреса RuTracker, так называемые анонсеры. Это привело к замедлению скачивания торрент-файлов. Как сказано в сообщении RuTracker, выпущенное приложение позволяет обходить именно эти блокировки.

Сам RuTracker в России «навечно» заблокировали в январе 2016 года. Это было сделано по решению суда, принятому в октябре 2015-го. В суд обратилось издательство «Эксмо», потребовавшее удалить раздачи нескольких книг.