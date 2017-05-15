Экономика России становится все более монополизированной. Об этом говорится в исследовании аналитического центра при правительстве РФ, который основывался на опросе предпринимателей.

О падении уровня конкуренции респонденты сообщают исследователям третий год подряд. О «высокой» или «очень высокой» конкуренции в своей сфере в 2017 году рассказали 47% бизнесменов, в предыдущем году этот показатель был на уровне 53%. При этом 14% респондентов заявили, что в их сфере полностью отсутствует конкуренция.

Причиной монополизации предприниматели называют действия государства (40% опрошенных). Ключевым барьером для ведения бизнеса называют барьеры доступа к финансовым ресурсам: большие проценты по кредитам (53% предпринимателей), высокие налоги – на это указали 43% участников опроса.

Часть участников (37%) рассказали о негативном воздействии новых законов, а 34% бизнесменов заявили об уходе компаний с российского рынка, что понижает уровень конкуренции.