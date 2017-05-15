В 60 районах Москвы против программы реновации не зафиксировано ни одного голоса среди поданных через Многофункциональные центры Москвы.

Об этом сообщила директор госучреждения «МФЦ Москвы» Елена Громова, передает «Интерфакс».

Голосование по программе сноса пятиэтажек началось 14 мая. По словам Громовой, с утра 15 мая «в МФЦ активность выше, чем обычно, примерно на 20%».

Сколько человек проголосовали через МФЦ, Громова не уточнила. Как передает ТАСС, по данным Департамента информационных технологий Москвы к 14:00 мск в голосовании приняли участие больше 20 тысяч человек: 16 222 голоса через «Активного гражданина», 3 997 – через МФЦ.

Как пишет «Открытая Россия», в МФЦ москвичам выдают образцы бланков с уже вписанным вариантом «за» снос домов. По словам жительницы Ростокино, в одном из центров ей отказались заменить такой образец: как якобы сказали сотрудники МФЦ, «у всех своя голова есть. Бланки-образцы менять не будем».

https://twitter.com/mynameisphilipp/status/864082885065797633

Голосование будет идти до 15 июня. Кроме МФЦ, оно идет на портале «Активный гражданин». Москвичам предлагают ответить на вопрос: «Вы поддерживаете включение вашего дома в проект программы реновации и предоставление вам новой квартиры в этом же районе?»

Как пояснял глава Департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев, голосование на «Активном гражданине» идет «именным образом», добавляет «Интерфакс». Пользователи, по словам Ермолаева, оставляют данные о себе и квартире, эти сведения верифицируются в течение четырех дней.

Елена Громова также уточнила, что специалисты МФЦ «проверяют принадлежность человека к этому списку домов, фиксируют время подачи голоса».

В первый день голосования, 14 мая, в Москве прошел митинг противников сноса пятиэтажек. По неофициальной оценке, в нем участвовали 20 тысяч человек. Московское МВД называло цифру от пяти до восьми тысяч.