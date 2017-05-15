Годовая инфляция к 15 мая снизилась до 4% и достигла таргета. Об этом сообщило Минэкономразвития.
В ведомстве заявили, что, при условии сохранения нынешнего курса рубля, к концу года инфляция составит 2,9%.
По данным Банка России, годовая инфляция 10 мая составила 4–4,1%. По итогам мая она должна составить от 4 до 4,2%
Ранее 15 мая в Центробанке сообщали, что инфляция «приблизилась» к цели в 4%. При этом в регуляторе отказались понизить прогноз по инфляции в 2017 году.
Повседневные расходы россиян в апреле стали самыми низкими за последние пять лет. Повседневные траты в этом месяце по сравнению с мартом упали на 6,5%.
Согласно данным Росстата, в январе-апреле 2017 года цены увеличились на 1,2%. В 2016 году инфляция составила 5,4%.
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