Годовая инфляция к 15 мая снизилась до 4% и достигла таргета. Об этом сообщило Минэкономразвития.

В ведомстве заявили, что, при условии сохранения нынешнего курса рубля, к концу года инфляция составит 2,9%.

По данным Банка России, годовая инфляция 10 мая составила 4–4,1%. По итогам мая она должна составить от 4 до 4,2%

Ранее 15 мая в Центробанке сообщали, что инфляция «приблизилась» к цели в 4%. При этом в регуляторе отказались понизить прогноз по инфляции в 2017 году.

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Повседневные расходы россиян в апреле стали самыми низкими за последние пять лет. Повседневные траты в этом месяце по сравнению с мартом упали на 6,5%.

Согласно данным Росстата, в январе-апреле 2017 года цены увеличились на 1,2%. В 2016 году инфляция составила 5,4%.