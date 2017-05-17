На прошлой неделе в одном из старейших научных рецензируемых журналов The BMJ были опубликованы результаты нового исследования влияния обезболивающих на здоровье человека. Как считают ученые, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) повышают риск сердечного приступа, причем вне зависимости от дозы и длительности приема лекарства.

К таким препаратам относятся широко используемые и доступные лекарства – ибупрофен (входит в состав, например, обезболивающего «Нурофен»), аспирин, который входит в перечень жизненно важных лекарств ВОЗ и диклофенак (известный как «Вольтарен»). Это уже не первое подтверждение возможной вредоности подобных препаратов, но их, тем не менее, продолжают свободно отпускать в аптеках без рецепта, а проблемы с сердцем остаются главной причиной смертности в мире.