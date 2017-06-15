Писатель Кирилл Воробьев (Баян Ширянов) умер в больнице. Сообщение о его смерти размещено в группе в фейсбуке.

В ночь на 14 мая Воробьева госпитализировали с осложнениями от цирроза. По словам его бывшей жены у писателя был цирроз степени А, печень находилась в критическом состоянии.

Как напоминает проект «Горький», несколько лет назад Воробьеву поставили диагноз энцефалопатия головного мозга. С 2015 года он находится на амбулаторном лечении, в апреле он попал в больницу с горловым кровотечением.

Воробьев стал известен в 1990-х после публикации романа о жизни московских наркозависимых «Низший пилотаж», а также связанных с ним общими героями книг «Верховный пилотаж» и «Срединный пилотаж».

Из-за «Срединного пилотажа» движение «Идущие вместе» в 2002 году обратилось в прокуратуру с просьбой проверить роман на порнографию. В 2005 году суд оправдал писателя.