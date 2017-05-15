Пострадавшими по делу о митинге 26 марта на Тверской проходят семь полицейских, а также «другие неустановленные сотрудники органов внутренних дел РФ» и Нацгвардии

Об сообщает «Открытая Россия» со ссылкой на постановление Следственного комитета.

Кроме ранее называвшихся сотрудников полиции Евгения Гаврилова и Валерия Гоникова в деле материалах еще пять фамилий. Как пишет «Медиазона», в постановлении СК указаны фамилии Синегубов, Горбунов, Кашляев, Беликов и Гаврютин.

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Издание уточняет, что в деле фигуранта «болотного дела» Сергея Кривова был свидетель по фамилии Синегубов.

Ранее стало известно, что Гаврилов давал показания по «болотному делу» против Ивана Непомнящих, а Гоников был пострадавшим по делу о беспорядках на Болотной площади.

Дело о нападении на полицейских во время митинга 26 марта в Москве расследуют по трем статьям: хулиганство, покушение на жизнь полицейского и применение насилия к представителю власти.

В деле четыре фигуранта: Александр Шпаков, Юрий Кулий, Андрей Косых и Станислав Зимовец, их задержали в апреле. В конце того же месяца дело в отношении Кулия направили в суд.

Антикоррупционные митинги 26 марта прошли в 97 городах России. Поводом стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева.

Заметка дополняется.