Кот-Д’Ивуар (Берег Слоновой Кости) – государство в Западной Африке, крупнейший мировой производитель какао – переживает очередной мятеж. В стране взбунтовалась часть армии –бывшие повстанцы, которым до этого центральное правительство предпочитало платить за лояльность. С падением цен на какао бюджет страны потерял сотни миллионов долларов, президенту Алассану Уаттаре пришлось урезать расходы, и военные ответили вооруженным выступлением. Он захватили Буаке, один из крупнейших городов страны, и потребовали денег.

Повстанцев поддержали военные в еще нескольких городах. Они перекрывают дороги и возводят баррикады. Местных жителей, пытавшихся протестовать, разогнали выстрелами. Некоторые были ранены, по меньшей мере, один человек погиб.