Администраторы каналов в Telegram написали петицию создателю мессенджера Павлу Дурову с просьбой не допустить блокировки сервиса в России. Петиция размещена на сайте change.org.

Между тем, человек, знакомый с несколькими авторами каналов сообщил «Ведомостям», что администраторам Telegram известно о возможной блокировке, и они предупредили об этом администраторов каналов. Кого конкретно он имеет в виду, собеседник издания не уточнил.

Авторы документа отметили, что с начала мая 2017 года в России начали блокировать мессенджеры, которые не предоставили сведения о себе для реестра организаторов распространения информации (ОРИ). Запрос о включении в реестр Роскомнадзор направил и в Telegram, говорится в петиции.

«По нашим данным, Роскомнадзор до сих пор не получил от команды Telegram никакого ответа. По закону они должны сделать еще один запрос, и если ответа снова не будет, ведомство заблокирует мессенджер», – пишут авторы документа.

Они отметили, что не знают, каким образом Роскомнадзор заблокирует Telegram и когда это произойдет.

5 мая Роскомнадзор заблокировал сайт китайского мессенджера WeChat. Позднее мессенджер начал сотрудничать с ведомством, после чего блокировку сняли.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайты BlackBerry Messenger, Imo, Line, Vchat и Zello. Официальный представитель ведомства Вадим Ампелонский отмечал, что мессенджеры не предоставили Роскомнадзору данные для включения в реестр организаторов распространения информации. В Zello рассказали, что Роскомнадзор потребовал от приложения сохранять копии всех сообщений пользователей на серверах компании.