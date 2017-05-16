«Роснефтегаз» не будет платить дивиденды за весь 2016 год из-за убытка. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным источника агентства, Росимущество и Минэнерго уже согласовали проект соответствующей директивы. Федеральный чиновник подтвердил «Ведомостям», что по «Роснефтегазу» было принято отдельное решение. Компания не будет платить дивиденды из-за приватизации «Роснефти», добавил он.

«Для “Роснефтегаза” проданный пакет “Роснефти” был финансовым вложением, учитываемым по стоимости приобретения, природа убытка в том, что он был продан дешевле этой стоимости», – рассказал другой источник газеты, знакомый с материалами «Роснефти».

Согласно бухгалтерской отчетности, в 2016 году «Роснефтегаз» получил убыток в размере 90,443 млрд рублей. В течение года компания выплатила промежуточные дивиденды на сумму 717 млрд рублей, включая всю сумму от продажи 19,5% акций «Роснефти».

Ранее «Ведомости» писали, что Министерство финансов, Министерство экономического развития, Министерство энергетики согласовали проект распоряжения правительства об изъятии 100% дивидендов госкомпаний у «Роснефтегаза». Собеседники издания утверждали, что документ ждет рассмотрения в правительстве и Администрации президента.

Как отмечалось, в 2017 году «Роснефтегаз» может получить от «Роснефти», «Газпрома» и «Интер РАО» 99,3 млрд рублей. Эти дивиденды учтут в прибыли «Роснефтегаза» по итогам 2017 года, из которой он заплатит дивиденды в следующем году, писала газета. Но если правительство примет решение полностью изъять все дивиденды, можно будет принять решение о выплате промежуточных дивидендов, пояснял источник «Ведомостей».

В апреле 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому госкомпании по итогам 2015 года должны будут направить на дивиденды не менее 50% прибыли вместо 25%. Медведев пояснял, что таким образом бюджет получит дополнительные 100 млрд рублей. Как сообщалось, некоторые компании, в том числе «Газпром» и «Роснефтегаз», заплатили меньше.