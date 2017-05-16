Президент США Дональд Трамп передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову и послу России в США Сергею Кисляку весьма секретную информацию, таким образом подвергнув опасности важнейший источник разведки по Исламскому государству. Об этом The Washington Post рассказали нынешние и бывшие официальные чиновники США.

Информация, которую раскрыл Трамп на встрече с Лавровым и Кисляком в Белом доме на прошлой неделе, была предоставлена партнером США на основании соглашения по обмену разведданными. Чиновники отмечали, что эта информация настолько деликатная, что ее детали не сообщались союзникам и предназначались только для служебного пользования даже внутри правительства США.

Наибольшую озабоченность Белого дома вызвало то, что Трамп сообщил город на территории Исламского государства, в котором американская разведка обнаружила угрозу. По словам чиновников, Россия может использовать эту информацию для определения союзника США или для раскрытия методов американской разведки.

Американский лидер также сообщил официальным представителям РФ о мерах, которые США предприняли или собираются предпринять, включая военные операции в Ираке и Сирии, а также меры по ужесточению безопасности.

Как отмечали собеседники газеты, партнер, предоставивший сведения, не давал США разрешения на передачу материалов России. Официальные должностные лица США заявили, что решение Трампа угрожает сотрудничеству с союзником, который имеет доступ к внутренней деятельности Исламского государства.

Издание пишет, что после встречи Трампа с Лавровым, Белый дом предпринял шаги по уменьшению ущерба, обратившись в ЦРУ и АНБ.

Встреча президента США с главами МИД прошла 10 мая. По словам официальных чиновников, во время встречи Трамп начал описывать детали угрозы со стороны террористов ИГИЛ, связанной с использованием ноутбуков в самолетах.

Советник президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера, присутствовавший на встрече, утверждал, что Трамп не обсуждал какие-либо разведовательные источники или военные операции, ранее не освещавшиеся публично. Это подтвердил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. В посольстве России в США оказались от комментариев.

Как позднее сообщило Reuters со ссылкой на официальных должностных лиц США, Трамп раскрыл информацию о теракте, который планировало ИГИЛ.

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Ранее Лавров рассказал, что на встрече Трамп «подтвердил свой настрой» на нормализацию российско-американских отношений. Он пояснял, что стороны обсудили Сирию, конфликт на Украине, палестино-израильский вопрос и ситуацию в Афганистане.

На встрече Лаврова и Трампа присутствовал только российский журналист, что вызвало возмущение американской стороны. В российском МИД ответили, что журналист выполнял функцию личного фотографа Лаврова, что было согласовано с США.