Чиновники создадут специальную структуру для регулирования «больших пользовательских данных». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект поправок в закон «Об информации».

Госоператор будет собирать «большие пользовательские данные» со всех операторов. Для финансирования работы новой структуры создадут специальный фонд, при этом финансировать его работу будут сами операторы с доходов от рекламы. Как пишут «Ведомости», ставка для операторов может составить 2%.

Согласно законопроекту, госоператором «больших пользовательских данных» может стать радиочастотная служба при Роскомнадзоре, а реестр операторов может вести сам Роскомнадзор. Контроль за обработкой «больших данных» также предлагается отдать Роскомнадзору.

Выяснить, кто выступает автором законопроекта, «Ведомостям» не удалось. Источники издания говорят, что в разработке документа участвовали Роскомнадзор и Минкомсвязи. Один из собеседников газеты заявил, что разработчиком выступил Фонд информационной демократии, однако его президент Илья Массух опроверг эту информацию.

Как рассказала президент холдинга Infowatch, глава рабочей подгруппы «Интернет + общество» при администрации президента Наталья Касперская, рабочая группа, которую возглавляет помощник президента Игорь Щеголев, пока обсуждает необходимость такого законопроекта. По мнению Касперской, документ не может быть принят в нынешнем виде. В частности, в законопроекте не прописана защита «больших данных» при их передаче госоператору, отметила она.

Представитель Mail.ru Group заявил «Ведомостям», что инициатива плохо повлияет на развивающийся рынок Big Data. По его словам, было бы правильно применить в России модель саморегулирования. Такого же мнения придерживаются в компании «Мегафон». В МТС отметили, что госоператор «чреват необоснованной монополией».

Ранее сообщалось, что представители российских интернет-компаний и операторов договариваются о создании саморегулируемой организации в области Big Data. Как рассказывали участники переговоров, организация получит название Ассоциация больших данных (АБД), свое участие в ней подтвердили в «МегаФоне», «Ростелекоме», «Яндексе» и Mail.Ru Group.

Щеголев в конце марта рассказывал о законопроекте для сферы Big Data. По его словам, документ может дать право пользователям запрещать компаниям собирать свои данные. О разработке соответствующего законопроекта глава Роскомнадзора Александр Жаров объявил в 2016 году. Сообщалось, что документ готовит рабочая группа по вопросам развития интернета при Администрации президента.