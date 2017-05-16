SpaceX Илона Маска запустила ракету Falcon 9 с коммуникационным спутником Inmarsat-5 F4, который обеспечит высокоскоростной беспроводной интернет. Об этом говорится в твиттере компании.
https://twitter.com/SpaceX/status/864267658329440256?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Ftass.ru%2Fkosmos%2F4254010
Аппарат был успешно выведен на орбиту. Трансляция запуска велась на сайте компании.
https://twitter.com/SpaceX/status/864281672685977600
Как сообщал TechCrunch, спутник Inmarsat-5 F4 – самый большой груз из тех, что Falcon выводила на орбиту. По этой причине SpaceX не планировала возвращать первую ступень ракеты-носителя на Землю для повторного использования, отмечает издание. Изначально компания планировала запустить спутник с одной из ракет Falcon Heavy.
10 мая SpaceX впервые провела огневые испытания ракеты тяжелого класса, которую компания планирует запустить летом 2017 года. В начале мая SpaceX запустила Falcon 9 со спутником NROL-76 Национального управления военно-космической разведки США.
В конце марта компания Илона Маска впервые запустила ракету-носитель Falcon 9 с уже использовавшейся первой ступенью. После запуска эта ступень снова успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.
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