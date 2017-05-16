Бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на Associated Press за статью о его связях с экс-руководителем предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом «в интересах правительства Путина». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на архив суда.

Как пишет ТАСС, иск был подан в связи с «клеветой, содержащейся в прямых или косвенных заявлениях» AP.

«22 марта 2017 года AP опубликовало статью Джеффа Хорвица и Чада Дея, в которой выдвигаются ложные обвинения в адрес господина Дерипаски в причастности к преступным деяниям и другим правонарушениям», – говорится в документе.

В конце марта Дерипаска пригрозил иском физическим лицам и СМИ, которые пишут о его связях с Манафортом в интересах президента России Владимира Путина. Он заявил, что «никогда не брал обязательств и не заключал контрактов с целью продвижения интересов правительства Путина» и добавил, что готов участвовать в слушаниях Конгресса США для доказательства ложности этой информации.

22 марта Associated Press сообщило, что Пол Манафорт секретно работал на Олега Дерипаску. При этом отмечалось, что бизнесмен заплатил экс-главе штаба Трампа не менее $40 млн в 2006–2009 годах за продвижение интересов Путина.

Как отмечал The Independent, Манафорт должен был разработать стратегию, которая «подорвет» авторитет антироссийской оппозиции в странах СНГ. Он также якобы должен был оказывать влияние на политиков, бизнесменов и СМИ в США и странах Европы.

Сам Манафорт подтвердил, что работал на Дерипаску, но подчеркнул, что его работа была законной. По словам Манафорта, он представлял интересы бизнесмена в тех странах, куда тот инвестировал. Продвижение политических интересов России в его обязанности не входило, пояснял он. Представитель Дерипаски также подчеркивал, что Манафорт консультировал российского бизнесмена только по вопросам инвестиций.