Сразу несколько расследователей утверждают, что за шифровальщиком WannaCry могут стоять хакеры из Lazarus. Считается, что эта группа поддерживается правительством Северной Кореи. На ее счету – атаки на Sony Pictures Entertainment, вооруженные силы Южной Кореи, банковскую систему SWIFT, Центральный банк Бангладеш.

Вирус WannaCry накрыл полмира буквально за считанные часы. Эпидемия программы- шифровальщика началась с Испании и Англии, теперь ею охвачены 150 стран. Всего специалисты зафиксировали более 200 000 заражений. В России от вируса в пятницу пострадали компьютеры МВД, «Мегафона», РЖД, во Франции остановились заводы Renault, в Англии атака затронул 16 больниц. WannaCry шифрует данные на компьютере и требует выкуп в размере $300 – сумму надо конвертировать в биткоины и перевести на один из кошельков хакеров. Специалисты, отслеживающие эти кошельки, утверждают, что сейчас на них около $53 000. Но заработок, вероятно, и не главная цель хакеров. Если кибер-расследователи правы в своем предположении об авторах WannaCry, то зарабатывают эти хакеры совсем по-другому.