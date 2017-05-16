В Госдуме создадут Совет по культуре, религии и межнациональным отношениям. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник, близкий к аппарату ГД.

Совет будет работать при спикере Вячеславе Володине и займется, в частности, вопросами «морального климата в обществе», «воспитания патриотизма» и профилактикой экстремизма в сфере культуры.

Как рассказал изданию советник председателя ГД на общественных началах, представитель РПЦ Александр Щипков, состав и структура совета будут определены в ближайшее время.

«Когда станут известны имена, станет понятно, почему совет объединит три направления – культуру, религию и межнациональные отношения», – сказал он.

По словам Щипкова, создание подобных советов – «обычная практика».

В конце мая стало известно, что российские фильмы, в которых «герои современного общества» борются с экстремизмом, терроризмом и преступностью, получат государственную поддержку. Об этом говорилось в указе Министерства культуры России.

Как отмечалось, приоритет господдержки также будут иметь фильмы о связи поколений, преемственности традиционных ценностей и демонстрации мотивирующих образов «человека труда, военного, ученого»