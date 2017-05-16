Правозащитная группа «Агора» подала в Следственный комитет ходатайство о вызове на допрос главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова по делу о нападении на журналистов на границе с Чечней. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на юриста «Агоры» Андрея Сабинина.

По его словам, СК должен направить ответ по заявлению в течение трех дней.

Как рассказал глава «Комитета по предотвращению пыток» Игорь Каляпин, в июне 2016 года Евкуров говорил, что падавшие «не те, о которых вы думаете» и подчеркивал, что они «не из Чечни».

«Очевидно, что он обладает информацией, альтернативной нашей», – подчеркнул Каляпин.

В марте управление СК по Ингушетии возобновило расследование по делу о нападении на журналистов и правозащитников на границе Чечни и Ингушетии.

Как отмечало издание Russiangate, к делу может быть причастен депутат Госдумы Адам Делимханов. Собеседники издания, «близкие к окружению» Делимханова, рассказали, что на журналистов напали «люди религиозного деятеля Ингушетии Ибрагима Белхороева – одного из лидеров религиозно-общинной группы баталхаджинцев, живущих в Сурхахи».

Один из источников Russiangate говорил, что глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров знал о происходящем. По его словам, дядя предполагаемого организатора Яхъя Белохорев якобы просил Евкурова «убрать журналистов и сводную мобильную группу “Комитета по предотвращению пыток” из региона».

Нападение произошло вечером 9 марта. Около 20 человек остановили автобус с журналистами и правозащитниками, избили их и сожгли автомобиль. Среди пострадавших были сотрудники норвежских и шведских СМИ, «Медиазоны», «Комитета по предотвращению пыток» и других организаций.

По инциденту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Его объединили в одно производство с ранее возбужденными делами о хулиганстве, умышленном уничтожении имущества и разбое.