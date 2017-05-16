Объем инвестиций России в государственные облигации США к началу апреля 2017 года достигли $99,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина.

За март инвестиции РФ в ценные бумаги США увеличились сразу на $13,5 млрд. До этого в январе и феврале вложения российской стороны росли не так существенно – на $100 млн в каждом месяце.

В общем списке крупнейших кредиторов США Россия находится на 15-й строчке. Лидером с начала текущего года по-прежнему остается Япония, которая держит в американских гособлигациях примерно $1,12 трлн. На втором месте – Китай (около $1,09 трлн), на третьем – Ирландия ($315,1 млрд).

За 2016 год инвестиции РФ в госдолг США снизились с $92,1 млрд до $86,1 млрд. В феврале прошлого года в ЛДПР потребовали от Центробанка объяснить, зачем Россия поддерживает экономику США путем покупки облигаций. В апреле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объяснил инвестиции страны в американские ценные бумаги «чистым коммерческим расчетом».

В число основных кредиторов США российская сторона вошла в 2008 году. В этот период РФ увеличила свои вложения в американские ценные бумаги в 3,5 раза, с $32,6 млрд до $116,4 млрд.