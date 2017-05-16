Самые популярные вакансии по квоте для людей с инвалидностью это дворник, грузчик, уборщик, кондуктор и подсобный рабочий. Об этом RNS рассказали в Роструде.

В базе ведомства имеется около 17 тысяч предложений о такой работе для людей с инвалидностью. Работодатели также разместили около 8 тысяч вакансий для продавцов, водителей и представителей рабочих специальностей и более 13 тысяч предложений о работе на позициях менеджера, консультанта, инженера или медицинского работника.

Всего в базе Роструда сейчас есть около 80 тысяч вакансий для людей с инвалидностью. Более 40% предложений связаны со сферой производства, в области продаж и снабжения – около 11%.

Ранее в мае премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план повышения уровня занятости среди людей с инвалидностью. Согласно плану, к 2020 году работу должны получить около половины всех людей с инвалидностью трудоспособного возраста, что составляет примерно 2 млн человек.