Власти Украины расширили санкции против российских компаний, в том числе против социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте». Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины Петра Порошенко.

Указ предусматривает заморозку активов компаний на территории Украины и запрет местным провайдерам давать доступ к соцсетям. Еще в феврале украинские власти призывали заблокировать в стране российские соцсети, которые, как считают на Украине, подконтрольны спецслужбам РФ. При этом «Одноклассники» и «ВКонтакте» – самые популярные на Украине; по данным Gemius, «ВКонтакте» пользуются 5,4 млн украинцев, «Одноклассниками» – 3 млн.

Под санкции также попали Mail.Ru Group, «Яндекс», РЕН ТВ и «Наше радио». Также санкции введены против РБК, «ТВ Центра», ВГТРК, «НТВ Плюс» и «Звезды», «Лаборатории Касперского», Dr.Web и «Агрокомплекса имени Н. И. Ткачева», принадлежащего семье министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.

Пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников в беседе с «Говорит Москва» отказался комментировать санкции, уточнив, что «честно говоря, не слышал об этом».

Всего в санкционном списке 468 юридических лиц, а также 1228 физических лиц. Против юридических лиц срок санкций продлевается на 1–3 года, против физических – на срок 1–5 лет, а также бессрочно.

В апреле правительство Украины предложил продлить и расширить санкции против РФ «в связи с продолжающейся вооруженной агрессией России против Украины». До этого Порошенко предупреждал, что Украина ужесточит ограничительные меры из-за признания Москвой паспортов самопровозглашенных республик Донбасса.