Информация об обращении Роскомнадзора к мессенджеру Telegram с требованием предоставить данные для внесения в реестр – это «слухи». Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский «Интерфаксу».

«Мы не будем комментировать слухи, которые сегодня были распространены в СМИ», – сказал он.

Как отметил Ампелонский, Роскомнадзор контактирует со «многими компаниями», а о результатах можно будет говорить «по результатам этого взаимодействия».

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Ранее администраторы каналов в Telegram написали петицию создателю мессенджера Павлу Дурову с просьбой не допустить блокировки сервиса в России. В петиции сказано, что Роскомнадзор направил в мессенджер запрос о предоставлении сведений для включения его в единый реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

С начала года Роскомнадзор заблокировал сайты WeChat, BlackBerry Messenger, Imo, Line, Vchat и Zello. Эти сервисы не предоставили ведомству данные для включения их в реестр. После того, как WeChat начал сотрудничать с ведомством, его сайт разблокировали.