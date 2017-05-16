Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал указ о расширении и продлении санкций против российских компаний и физических лиц. Сегодня документ был опубликован; из него стало известно, что под санкции попали, например, «Одноклассники» и «ВКонтакте» – самые популярные на Украине социальные сети, которые Киев давно призывал заблокировать. Какие еще ресурсы оказались в «черном списке» и как это повлияет на их работу?

Социальные сети

Согласно указу Порошенко, санкции в отношении «Одноклассников» и «ВКонтакте» вводятся на три года. Ограничительные меры подразумевают заморозку украинских активов компаний и блокировку самих соцсетей. При этом обе российские социальные сети лидируют на украинском рынке. Представитель «ВКонтакте» в ноябре рассказывал vc.ru, что месячная аудитория соцсети на Украине составляет 15,8 млн человек, по данным «Одноклассников», у них этот показатель составляет 9,5 млн.

Всего из 10 самых популярных сайтов на Украине (по данным TNS) под санкции Киева попали четыре – помимо «ВКонтакте» (3 место), Mail.ru (4-е), «Яндекс» (5-е) и «Одноклассники» (9-е).

В феврале советник главы украинского МВД Зорян Шкиряк говорил, что «Одноклассники» и «ВКонтакте» «полностью подконтрольны и руководятся российскими спецслужбами».

IT-компании

Под украинские санкции попали, среди прочих, Mail.Ru Group, «Яндекс», издатель электронных словарей ABBYY, «1С» (выпускает, в частности, программное обеспечение для бухгалтеров), производители антивирусов «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб». Против них ограничительные меры будут также действовать три года.

Из списка веб-адресов, к которым доступ на Украине будет запрещен, видно, что в него попадут не только «Яндекс», но и его популярные сервисы: «Яндекс.Новости», «Кинопоиск», «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Деньги». При этом в списке есть и конкретные адреса: например, под блокировку попадут ссылки, по которым можно найти Киев и Москву на картах «Яндекса» (но не другие города), узнать погоду в Киеве и Москве, посмотреть схемы метро в столицах и т.д.. Для Mail.Ru Group прописан только домен mail.ru.

СМИ

В санкционном списке также упомянуты российские СМИ – в их числе РБК, РЕН ТВ, «Наше радио», «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ Плюс», ТНТ, «Национальная медиагруппа», «Россия сегодня», «Общественное телевидение России». Ограничительные меры против них введены на три года и предусматривают блокирование их активов.

Вещание всех крупнейших российских телеканалов на Украине (в том числе «РБК-ТВ») было запрещено еще в 2014 году. По данным Liveinternet, в мае текущего года у ресурсов холдинга РБК было 2,6% украинских читателей.

Бизнес

В списке по-прежнему остаются дочерние структуры российских Сбербанка, ВТБ и ВЭБ, крупнейшие авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», платежные системы, на которые приходилось почти половина украинского рынка денежных переводов («Золотая корона», «Колибри», «Юнистрим», Anelik и Blizko), оборонные предприятия «(Алмаз-Антей», «Рособоронэкспорт», «Ростех» и другие).

Новый участник санкционного списка (тоже сроком на три года) – «Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева», принадлежащий семье министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. Холдинг – четвертый по величине владелец сельскохозяйственных земель в России. Сам глава Минсельхоза включен в санкционный перечень с 2015 года.

На один год Порошенко ввел на один год санкции против производителя вин «Массандра», который после присоединения Крыма был передан Управделами президента РФ. Генеральный директор предприятия Янина Павленко находится под санкциями Киева с 2015 года.

Физические лица

Украинские санкции продлены в отношении руководителей крупных российских СМИ. В их числе генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, владелец холдинга «Правда.Ру» Вадим Горшенин, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, бывший гендиректор телеканала LifeNews Ашот Габрелянов, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян. По-прежнему остаются в списке сотрудники «Известий» и «Российской газеты», некоторые депутаты Госдумы и сенаторы.

Реакция России

Советник президента РФ Герман Клименко уже заявил, что украинские санкции не сильно повлияют на российские IT-компании.

«Если Порошенко сможет обеспечить полную блокировку доменов – хотя и нам это не удалось, – мы потеряем 12,5% посещаемости. Но, я думаю, что с денежной стороны мы потеряем только 2–3%. Украина – не самая богатая страна», – привел его слова «Прайм».

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин раскритиковал решение украинских властей блокировать российские ресурсы как бессмысленное и приводящее к «правовому нигилизму».

«Вы дискредитируете власть, потому что показываете, что решение власти нереалистично, (…) Это бессмысленное, дискредитирующее украинское руководство очередное решение. Далеко не первое и, видимо, не последнее. Но это любимое развлечение украинских властей – стрелять себе в ногу», – отметил Волин.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин расценил расширение санкций Киева как попытку «построить даже не виртуальные границы, а настоящий забор с колючей проволокой с целью создания на территории Украины информационно изолированного концлагеря». Он напомнил, что ежедневно в «Одноклассники» заходят более 5 млн жителей Украины, во «ВКонтакте» – более 13 млн; то есть в совокупности почти половина населения страны.

«Видимо, следующим шагом будет запрет популярных мессенджеров WhatsApp, Viber и продуктов Google, среди создателей которых есть выходцы из России. <…> Дальнейшее развитие этой тенденции не исключает появление “великого украинского фаервола”», – цитирует Левина «Интерфакс».

В Mail.Ru Group заявили, что «с сожалением» восприняли «политически мотивированное» решение украинских властей и подчеркнули: «В нашей работе ничего не изменится, мы будем продолжать предоставлять все сервисы нашим пользователям во всех странах, а существующие возможности специальных сервисов позволят продолжить использовать наши интернет-ресурсы».

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинские санкции – «очередное проявление недружественной и недальновидной политики Киева в отношении Российской Федерации», которое показывает, кто стоит за «полной пробуксовкой минских договоренностей».

Пресс-секретарь РБК отреагировал на решение в своем фейсбуке.

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