В России начала продаваться новая версия кнопочного телефона Nokia 3310. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Маркета».
Телефон можно приобрести за 3990 рублей. Сейчас телефон доступен только в синем цвете.
https://www.youtube.com/watch?v=3hlhjGMWpYg&feature=youtu.be
У обновленной версии телефона цветной дисплей, больший по размеру, чем у первой версии Nokia 3310. Память телефона составляет 16 мегабайт, а камера – 2 мегапикселя. Утверждается, что в режиме ожидания телефон может работать месяц.
Бренд Nokia с мая 2016 года принадлежит финской HMD Global. О «переиздании» Nokia 3310 компания сообщила в середине февраля 2017 года.
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