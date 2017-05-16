В России начала продаваться новая версия кнопочного телефона Nokia 3310. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Маркета».

Телефон можно приобрести за 3990 рублей. Сейчас телефон доступен только в синем цвете.

https://www.youtube.com/watch?v=3hlhjGMWpYg&feature=youtu.be

У обновленной версии телефона цветной дисплей, больший по размеру, чем у первой версии Nokia 3310. Память телефона составляет 16 мегабайт, а камера – 2 мегапикселя. Утверждается, что в режиме ожидания телефон может работать месяц.

Бренд Nokia с мая 2016 года принадлежит финской HMD Global. О «переиздании» Nokia 3310 компания сообщила в середине февраля 2017 года.