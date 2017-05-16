В понедельник Владимир Путин утвердил «Стратегию экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». Если вчитаться в этот текст, первое, что приходит на ум, – это недавняя цитата премьер-министра Дмитрия Медведева: «Делается все по принципу компота: берут разную муть, чушь, собирают… потом создают продукт и предъявляют его. Разобраться в этом человеку, который это смотрит, довольно сложно».

Когда читаешь документ, создается впечатление, что у него не было единого автора и редактора – скорее это было множество людей в кремлевской администрации, каждый из которых попытался внести свою лепту.

Здесь есть и либеральный лагерь, который считает, что к главным вызовам и угрозам экономической безопасности относятся недостаточный объем инвестиций в реальный сектор экономики (хотя чем плох, к примеру, финансовый?), неблагоприятный климат, высокие издержки бизнеса, избыточные административные барьеры и неэффективная защита прав собственности.

В этом же документе вы без труда различите почерк силовиков. Они считают, что для укрепления экономической безопасности нужно совершенствовать «механизм принятия ответных мер» в случае санкций иностранных государств или любой другой дискриминации извне, а также добиваться безопасного уровня технологической независимости национальной экономики (видимо, имеется в виду контроль за интернетом).

Еще, судя по стратегии, в Кремле есть признаки существования прагматиков и технократов, евразийцев и космополитов, правых и левых. Одним словом, будьте уверены, здесь есть всякой твари по паре.

Самих угроз безопасности в «Стратегии» перечислено двадцать пять, но понять, как именно Кремль собирается защищать экономику сразу от всех, невозможно. К слову, в ней ничего не сказано и о том, как государство справилось с этой задачей по итогам реализации предыдущей стратегии. Но если стратегии борьбы с угрозами, похоже, де-факто нет, это не значит, что и угрозы виртуальны. Из всей обильной шелухи позволю себе выделить три пункта, которые могут стать серьезными вызовами в течение следующих 12 лет.