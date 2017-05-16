Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «очередным фейком» сообщение The Washington Post о передаче президентом США Дональдом Трампом секретной информации глав МИД РФ Сергею Лаврову. Об этом она написала в фейсбуке.

«Напоминаю, что 11 мая я предупреждала: американские СМИ через пару дней, видимо, планировали выдать “сенсацию” о встреча Лаврова и Трампа. Правда, задумка состояла ещё и в том, чтобы разукрасить её не менее “секретными” фотографиями с прошедшей встречи, что должно было придать очередному фейку основательности и достоверности», – написала она.

Американское издание ранее сообщило, что Трамп передал Лаврову секретную информацию, связанную с «Исламским государством». Информацию США якобы передал союзник, который имеет доступ к ИГИЛ. Собеседники издания отметили, что Россия может использовать эту информацию, чтобы раскрыть методы работы американской разведки.

Дональд Трамп также якобы рассказал о мерах, которые предприняли или собираются предпринять США. В том числе они касались военных операций в Сирии и Ираке. Как писало Reuters, он рассказал о предотвращенном теракте «Исламского государства» в США.

@widget type=post-embed id=81813

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и присутствовавший на встрече советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заверили, что Трамп не обсуждал с Лавровым военные операции и разведывательные данные, которые ранее не освещались публично.

Встреча Трампа и Лаврова состоялась 10 мая. По итогам встречи Лавров заявил, что они обсудили Сирию, Украину, палестино-израильский вопрос и ситуацию в Афганистане.

После встречи снимки встречи президента США с главой МИД опубликовало российское внешнеполитическое ведомство. Это, по данным CNN, вызвало возмущение в Белом доме. Американская сторона якобы не ожидала, что Россия опубликует снимки. Захарова позднее утверждала, что это было обговорено с представителями Белого дома.