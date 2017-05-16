Решение властей Украины заблокировать российские соцсети и поисковики бессмысленно, так как оно повысит компьютерную грамотность пользователей и воспитает «правовой нигилизм». Об этом заявил замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин, передает «Интерфакс».

«Если вы занимаетесь блокировкой массового популярного ресурса, то вы дискредитируете власть, потому что показываете, что решение власти нереалистично, оно обходится (…) Поэтому это бессмысленное, дискредитирующее украинское руководство очередное решение. Далеко не первое и, видимо, не последнее. Но это любимое развлечение украинских властей – стрелять себе в ногу», – отметил Волин.

Аналогичную точку зрения высказал и заместитель секретаря генсовета «Единой России», член комитета Госдумы по информационной политике Евгений Ревенко. «В интернете действовать запретами глупо и нерационально, люди так или иначе найдут способы их обойти», – заверил он.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении санкций и последующей блокировке в стране «ВКонтакте» и «Одноклассников», а также «Яндекса» и Mail.ru. При этом на сайте Порошенко до сих пор сохраняется возможность поделиться новостью о санкциях в «ВКонтакте».

В мае 2017 года Роскомнадзор начал блокировать в России сайты мессенджеров. В том числе под ограничения попали WeChat, BlackBerry Messenger, Imo, Line, Vchat и Zello.

В январе 2016 года в России «навечно» заблокировали RuTracker. В ноябре того же года Мосгорсуд разрешил заблокировать социальную сеть LinkedIn. Тогда же ведомство начало блокировать анонимайзеры. В начале осени Роскомнадзор закрыл доступ российским пользователям к порносайтам YouPorn и PornHub.