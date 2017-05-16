Координатора движения «Открытая Россия» Марию Баронову оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию акции «Надоел». Такое решение вынес Тверской суд Москвы, передает «Интерфакс».

Ее признали виновной в нарушении части 1 статьи 20.2 КоАП (нарушение организатором правил проведения митинга).

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Акция «Надоел» в Москве прошла 29 апреля. Она не была согласована, но прошла без задержаний. По оценкам МВД, в ней приняли участие 250 человек. «Новая газета» оценила численность в 500 человек.

Участники акции прошли до приемной президента России на улице Ильинка и передали свои письма президенту с просьбой завершить свою политическую карьеру и отказаться от участия в выборах главы государства.