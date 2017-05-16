Внутренняя сеть МВД не пострадала от вируса-вымогателя, а служебные компьютеры сотрудников ведомства были заражены из-за того, что их самостоятельно подключали к интернету. Об этом «Интерфаксу» сообщил первый заместитель главы МВД Александр Горовой.

Причина заражения заключалась в том, что полицейские пытались «присоединить служебный компьютер к интернету посредством того или иного механизма», отметил Горовой. Внутренняя сеть министерства «защищена от внешнего воздействия», заверил он.

По словам Горового, сейчас в ведомстве проходит служебная проверка «с достаточно жесткими посылами» сотрудникам.

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Сеть МВД стала одной из первых жертв вирусной атаки в России, которая произошла вечером 12 мая. Как сообщили в ведомстве, зараженными оказались около тысячи компьютеров, однако распространения вируса, как и утечек информации, не случилось.

Хакеры также пытались заразить вирусом сети «Мегафона», «Билайна», «Связного», РЖД, Минздрава, Сбербанка. В Великобритании жертвами киберпреступников стала Национальная служба здравоохранения, в Испании пострадали телекоммуникационная компания Telefonica и банк Santander, в Германии – Deutsche Bahn, в США – FedEx. По данным на 16 мая, вирус WannaCry заразил 300 тысяч компьютеров в 150 странах.

По данным «Лаборатории Касперского», к созданию вируса могут быть причастны хакеры из северокорейской группировки Lazarus. Именно эту группу в «Касперском» называли ответственной за хищение средств из ЦБ Бангладеш с помощью уязвимостей в системе SWIFT.