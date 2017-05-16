В Волгограде в четырехэтажном доме на Университетском проспекте произошел взрыв газа. Об этом сообщается на местном форуме.

https://twitter.com/mediazzzona/status/864431777183670272

В результате взрыва обвалилась часть дома. Источник «Интерфакса» сообщил, что двое человек погибли, еще пятеро попали в больницу. По данным РИА Новости, в момент взрыва в подъезде находились 14 человек.

В Главном управлении МЧС РФ по Волгоградской области сообщили ТАСС, что взрыв газа произошел, когда в доме работали газовые службы. По предварительной информации, разрушены около десяти квартир, по другим данным – 16 квартир.

На месте происшествия работают оперативная группа МЧС и пожарно-спасательная служба. Территорию оцепила полиция, уточняются данные о пострадавших. Позднее «Интерфакс» передал, что число пострадавших увеличилось с пяти до девяти человек.