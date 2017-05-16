Telegram не будет сотрудничать с российскими властями и спецслужбами, те не получат от мессенджера «ни бита» информации. Об этом RNS заявили в администрации Telegram.

«Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда», – заверили в мессенджере.

По словам представителя администрации, любые данные, передающиеся через мессенджер, зашифрованы, а ключи разделены на несколько частей и хранятся в «нескольких других» дата-центрах. Эти центры расположены в разных юрисдикциях, пояснили в Telegram.

«Для того, чтобы заставить Теlegram выдать какие-либо данные, потребуется нереалистичный уровень сотрудничества между несколькими государствами», – заключили в администрации мессенджера.

Ранее администраторы каналов в мессенджере попросили его создателя Павла Дурова предотвратить его блокировку. Как писали «Ведомости», Роскомнадзор направил администрации сервиса письмо, в котором запросил информацию о продукте: название, страну регистрации, адрес, а также электронный адрес администратора ресурса и провайдера хостинга. Регулятор отмечал, что, в случае отказа от предоставления этих данных, мессенджер заблокируют.

В самом Роскомнадзоре отказались комментировать информацию о возможной блокировке Telegram, назвав это слухами. Представитель ведомства уточнил, что о результатах взаимодействия Роскомнадзора с компанией сейчас рано говорить.