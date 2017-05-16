Президент США Дональд Трамп объяснил передачу якобы секретной информации об «Исламском государстве» министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

«Как президент я хотел на публично анонсированной встрече поделиться с Россией фактами, касающимися терроризма и безопасности полетов. Это было сделано из гуманитарных соображений, к тому же я жду от России большей вовлеченности в борьбу с ИГИЛ и терроризмом», – написал он в твиттере.

The Washington Post ранее написало, что Трамп передал Лаврову секретную информацию, полученную от своего союзника, имеющего доступ к «Исламскому государству». В частности, Трамп рассказал детали угрозы от террористов ИГИЛ, связанные с использованием ноутбуков в самолетах.

Президент США, кроме того, якобы поделился мерами, которые предприняли или собираются предпринять США. В том числе они касались военных операций в Сирии и Ираке. По данным Reuters, Трамп рассказал о предотвращенном в США теракте «Исламского государства».

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Эту информацию опровергли госсекретарь США Рекс Тиллерсон и присутствовавший на встрече советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер. Они заверили, что Трамп не обсуждал военные операции или разведывательные данные, которые до этого не освещались публично.

МИД России назвал это «очередным фейком». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался опровергать или подтверждать информацию американского издания, передает «Интерфакс». По его мнению, эта тема – «очередная ерунда».

Встреча Трампа и Лаврова прошла 10 мая в США. По ее итогам Лавров рассказал, что они обсудили Сирию, Украину, ситуацию в Афганистане и палестино-израильский конфликт.