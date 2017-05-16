Актер Олег Видов умер в США в возрасте 73 лет. Об этом РИА Новости сообщила его вдова Джоан Борстен.
По ее словам, причиной смерти стали осложнения после онкологической болезни.
Видов родился в Московской области в городе Видное. В эпизодической роли он впервые снялся в 1960 году в фильме «Друг мой, Колька!». Он окончил ВГИК в 1966 году, после чего активно снимался. Среди фильмов, где он сыграл: «Всадник без головы», «Летучая мышь», «Красная жара», «Метель», «Обыкновенное чудо», «Сказка о царе Салтане», «Джентльмены удачи», «Москва, любовь моя».
В США Видов переехал в 1985 году. Спустя четыре года он женился на Борстен.
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