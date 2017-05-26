О «синих китах» и «группах смерти» в России узнали почти год назад из статьи Галины Мурсалиевой, опубликованной в «Новой газете». Статья стала поводом для многочисленных репрессивных инициатив российских чиновников в отношении интернета. Сегодня Госдума приняла закон об уголовной ответственности за склонение детей и подростков к самоубийству. Теперь за создание групп смерти будут сажать на срок до 6 лет.

Пока российские законодатели размышляли, как оградить детей от выдуманной опасности, «синие киты» стали распространяться далеко за пределы страны. Как и в России, власти Великобритании, США, Мексике и многих других странах предупреждают родителей и учителей о существовании «групп смерти» и призывают к бдительности, не имея никаких доказательств реального влияния игры на детей. В середине мая The Wall Street Journal сообщила, что в американских школах – «от Северо-востока и до Скалистых гор» – идет информационная кампания с целью предупредить возможные попытки суицида среди учеников. Доподлинной информации о том, что кто-то из школьников даже участвовал в игре, пока нет, не говоря уже о свидетельствах того, что кто-то из подростков из-за этого покончил с собой.

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Европа и США

В Коннектикуте родителей решили оповестить о возможной опасности, когда учителя услышали, как дети обсуждают «Синего кита» между собой. В одной из школ штата в школьном компьютере было найдено некое подозрительное видео, якобы связанное с игрой. Общественные школы округа Болдуин штата Алабама выпустили предупреждение для родителей 9 мая – по информации их сотрудников, как минимум в двух образовательных учреждениях дети уже познакомились с игрой. В Денвере никаких формальных поводов для беспокойства не было, но администрации школ решили обезопасить себя заранее и тоже написали родителям.