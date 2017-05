Пожалуй, одно из величайших предательств – момент, когда ваш смартфон или планшет тормозит, сбрасывает программу или вовсе не включается. Конечно, это случается, когда надо отправить письмо по работе или оставить комментарий в дискуссии, которая грозит вам потерей репутации. Мы беремся ответить как минимум на один из двух классических вопросов: «Кто виноват?» и «Что делать?».

Согласно исследованию The State of Mobile Device Performance and Health, чаще всего проблемы смартфонов связаны с неработоспособностью приложений (65% случаев), проблемами с Wi-Fi (11%), с динамиками и микрофонами (4%), мобильной передачей данных (2%), качеством приема (2%) у iOS-устройств (iPhone, iPad). А в Android-аппаратах проблемы были выявлены в основном в связи с переходом на операционную систему Android Marshmallow 6.0 – некорректно работали камера и медленно заряжался аккумулятор (оба – в 10% случаев), наблюдались проблемы с сенсорным экраном (7% случаев), не работал динамик или микрофон (по 5% случаев). Общая доля поломок ниже 100%, так как приведены самые частые причины неисправности устройств.

Republic при поддержке агрегатора сервисов для ремонта цифровых устройств «Чудо техники» рассказывает, как распознать проблему и что делать с типовыми поломками мобильных гаджетов.

Он просто медленно работает

Когда программы надолго задумываются или просто неожиданно закрываются, хороня результаты работы или долгоразыскиваемые сайты, не обязательно виновато «железо». Многочисленные обновления программ, операционных систем и особенно прошивок иногда превращаются в гремучую смесь, взрывающую мозг смартфону. Выявить конкретного виновника не всегда представляется возможным, но в любом случае производители ПО не несут материальной ответственности за работоспособность своих программ.

Пользователю остается только попытаться попробовать установить самую последнюю версию операционной системы – iOS или Android. Или стереть и тут же поставить обратно непокорную программу, например Facebook.

Не помогло? Увы, придется разбираться в сервисе. Пути вмешательства могут быть различными: от замены прошивки до поиска аппаратных неисправностей.

Пропавший Wi-Fi

Все вокруг сидят в беспроводной сети, а вы не можете ее обнаружить? Или смартфон упорно отказывается раздать по Wi-Fi интернет, который доступен по вовремя появившейся сети 4G? Хьюстон, у нас проблемы, но вы нас не услышите, потому что они со связью.

Менять сим-карту бесполезно, она отвечает за сотовую связь, а не за Wi-Fi. Может быть, разработчики перестарались, и с драйверами Wi-Fi конфликтует только что установленная программа. Может быть, дело в обновлении операционной системы, или вы что-то не то сделали с настройками смартфона.

По возможности сделайте откат – верните предыдущую версию программы или операционной системы. Можно попробовать удалить недавно установленные программы и заменить их на аналоги. В случае с операционной системой проще дождаться обновления, они ставятся на миллионы смартфонов, разработчик быстро узнает от преданных почитателей о своем промахе – например, такая ситуация была с одной из моделей Apple iPad.

Как вариант используйте метод из предыдущей главы – полный сброс или возврат к заводским настройкам.

Если манипуляции с софтом не спасли, значит, модуль Wi-Fi поврежден или нарушен его контакт с материнской платой (как случалось, например, на LG G4). Сервис, скорее всего, предложит поменять системную плату целиком. Новому телефону это сделают по гарантии.

Дисплей не работает. Или разбился

Экран покрыт трещинами. Если он продолжает воспринимать ваши прикосновения, вам еще очень повезло. А может быть и наоборот – дисплей показывает, но глух к вашим прикосновениям.

Что делать?

Эта неисправность не вошла в исследование Blancco, потому что источник проблемы не внутри устройства, а снаружи – сейчас читает этот текст. Неудачно уронив или ударив смартфон, можно повредить сенсорный слой, хотя снаружи это будет выглядеть как тонкая трещинка экрана.

Самостоятельно поменять экран вы, скорее всего, не сможете. Зато, если дисплей продолжает откликаться на прикосновения, есть вариант наклеить защитную пленку или даже заклеить стекло скотчем. Пожалуй, это сделать стоило сразу (мы про защитную пленку, а не скотч), но дотянуть до новой покупки получится.

Возможно, вам повезло и вы просто случайно включили режим для людей с ограниченными возможностями или что-то подобное. Тогда после перезагрузки вам, скорее всего, удастся вернуться к обычному управлению. Даже если экран не реагирует, используйте долгое (до 10 секунд) нажатие на кнопку включения.

Полностью устранить проблему поможет только замена экрана. Остается только разобраться в ценообразовании – не дешевле ли купить новый смартфон? Как ни удивительно, ремонт экрана iPhone дешевле, чем во многих Android-смартфонах. Однотипность этих устройств позволяет сервисным центрам закупать большие партии. У некоторых смартфонов замена разбитого стекла получается весьма дорогой, потому что оно приклеено к дисплею, – надо менять этот элемент в сборе, даже если экран продолжает показывать картинку.

Утопленник

Телефон улетает в раковину, наполненную водой. Если у вас топовая модель Sony, Samsung или iPhone, то все может обойтись. Если нет – надо срочно переходить к реанимационным действиям. Впрочем, долгое пребывание в воде может повредить и смартфоны с влагозащитой.

Немедленно выключите смартфон. Обязательно вытащите из него сим-карту, карты памяти и аккумулятор, если конструкция смартфона позволяет. Однако и это полумеры, если влага попала внутрь смартфона, то у нее будет достаточно времени, чтобы окислить контакты и повредить микросхемы.

Даже если телефон заработал, лучше отправить его на диагностику. Стоимость ремонта будет сильно зависеть от того, что вода повредила внутри. Еще больше заплатят те, кто попытается его включить, не высушив, – повышается риск короткого замыкания.

Грязь

Симптомы могут быть разными: от малопонятных подтормаживаний и ошибок в работе до перегрева устройства.

Что делать? Убедитесь, что перегрев возникает не из-за большого количества запущенных программ. Если информация нужна срочно, а устройство отчаянно глючит, то можно рискнуть положить его в холодильник на полчаса и попытаться быстро вытащить нужную информацию, но тут вы рискуете собрать на плате конденсат с последующим коротким замыканием.

Чтобы удалить пыль из труднодоступных мест, можно использовать баллончик со сжатым воздухом, который легко купить в любом компьютерном магазине. Если продувка не помогла, то нужно разбирать устройство. Самостоятельный демонтаж сложен для неподготовленного пользователя. Есть опасность, что даже до лишних деталей при сборке не дойдет – многие элементы в современной технике крепятся не винтиками, а клеем или зажимами. Без знания конструкции их легко сломать.

Умирающий аккумулятор

Телефон долго заряжается, быстро теряет заряд или выключается на холоде. Отнесите телефон в сервис. Причины поломки могут быть разные. От банально замерзающего аккумулятора до ошибки электроники или выхода из строя самого источника тока.

Пора на пенсию

Даже если электроника и программное обеспечение четко работают, за несколько лет смартфоны просто устаревают. Компактность и стремление победить в конкурентной борьбе заставили производителей сэкономить на модульной структуре – подавляющее большинство моделей смартфонов не предусматривают возможность модернизации.

Быстрее всего стареют смартфоны: для поддержки голосового распознавания у старых моделей не хватает процессорной мощности и чувствительности микрофонов, а архитектура смартфонов не предусматривает встраивания датчика отпечатка пальца, установки новой камеры или модуля бесконтактной оплаты, если их нет изначально. Пожалуй, это единственный случай, когда сервис бессилен, придется отправляться в магазин за новым устройством.

