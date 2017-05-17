Если в чем и можно не сомневаться в современном мире, так это в том, что будущее наступило. По крайней мере в области науки и медицины: генная инженерия, лечение стволовыми клетками, диагностика с помощью искусственного интеллекта – то, что казалось невероятным десятилетие назад, становится нормой. Но правда и то, что эти технологии кажутся далекими от среднего человека: большинство из нас скорее всего решают свои медицинские проблемы примерно так же, как 5, 10, 15 лет назад – теми же средствами и лекарствами. И напрасно: для многих нарушений здоровья появляются гораздо более доступные разработки, которые переворачивают наше представление о лечении. Вот пять современных медицинских технологий, о которых вы, возможно, не слышали, и которые могут улучшить вашу жизнь.

Электронный аспирин

Мигрени, кластерные головные боли и другие хронические боли в голове могут сводить с ума и плохо поддаются лечению стандартными обезболивающими. Калифорнийская компания Autonomic Technologies разработала «электронный аспирин» для борьбы с такими видами боли. Сильную хроническую головную боль часто ассоциируют со сфенопалативным ганглием – нервным узлом, находящимся за нёбом. «Электронный аспирин» – это имплант размером с ядро миндаля, который вживляется в верхнюю челюсть с той стороны головы, которая обычно болит, и блокирует нейротрансмиттеры в вышеназванном ганглии. Устройство управляется с помощью пульта его владельцем – его можно включить при первых признаках боли. «Электронный аспирин» находится на стадии клинических испытаний, пока производитель сообщает, что 67% пациентов с кластерными болями отметили снижение болевых ощущений.