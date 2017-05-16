«Яндекс» в 2016 году потеряет до 6,9 млрд рублей из-за введения санкций Украиной. Об этом Forbes рассказал аналитик Промсвязьбанка Илья Фролов.

Это составляет 10% выручки компании. Выпадающие доходы компенсирует рост доходов от российского рынка, уверен аналитик. По его оценкам, темпы прироста выручки «Яндекса» в 2017 году замедлятся с 27% до 19%.

Посещаемость «Яндекса» в марте 2017 года на Украине составила 10,8 млн пользователей (17,6% трафика), в то время как в России этим сервисом пользовались 52,8 млн человек.

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В заявлении «Яндекса», поступившем в Republic, сказано, что санкции не окажут влияния на бизнес компании. При этом в компании заявили о сожалении от того, что они «сводят на нет все многолетние усилия нашей команды».

«Главный пострадавший от санкций – это украинский пользователь. Очень жаль», – подчеркнули в компании.

Власти Украины расширили санкции против российских компаний ранее 16 мая. Под запреты попали Mail.Ru Group, «Яндекс» и ряд СМИ. Указ подразумевает заморозку активов на территории Украины и запрет местным провайдерам предоставлять доступ к сайтам.

Кремль заявил, что Москва «пока не готова» говорить об ответных санкциях в отношении Украины. Он подчеркнул, что этот шаг властей Украины нарушает право жителей страны на информацию.