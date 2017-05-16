Федеральная служба безопасности (ФСБ) России получила право на изъятие земель. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован 16 мая и вступает в силу со дня подписания.

Согласно поправкам в положение об ФСБ, служба «принимает решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд». Ранее в ведомстве поясняли, что такие меры нужны для обеспечения безопасности, к примеру, в зонах с особыми условиями использования территорий или вблизи государственных границ.

В марте аналогичное право предоставили Федеральной службе охраны (ФСО), которая до этого могла только бессрочно пользоваться земельными участками. Ведомство получило право на изъятие земель «в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, которые необходимы для осуществления полномочий ФСО России».

Заметка дополняется.