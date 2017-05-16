Три ЛГБТ-ассоциации из Франции подали в Международный уголовный суд иск к главе Чечни Рамзану Кадырову о преследовании геев в республике. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на AFP.

Кадырова обвинили в причастности к геноциду и назвали создателем пыточных лагерей для уничтожения гомосексуалов. По словам одного из истцов Александра Марселя, подобный иск – единственный способ прекратить «нацистское поведение» на международном уровне.

По данным BBC News, авторы иска выделили один случай с 17-летним молодым человеком, которого выбросили с девятого этажа, заподозрив в гомосексуальности. Это якобы сделал дядя погибшего для «защиты чести семьи».

Позднее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что направила главе Следственного комитета Александру Бастрыкину данные о жертвах преследования геев в Чечне, передает «Интерфакс». «Новая газета» передала омбудсмену имена и фамилии пострадавших.

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О притеснениях геев в Чечне стало известно после того, как в начале апреля «Новая газета» опубликовала несколько материалов на эту тему. После этого пресс-секретарь Кадырова заявил, что публикация издания – «абсолютная ложь», так как, по его мнению, «нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике». Сам Кадыров позднее назвал статьи о преследовании геев в Чечне «провокационными» и посоветовал журналистам «Новой газеты» на коленях извиниться перед чеченским народом.

Проверку сведений «Новой» провело и МВД Чечни, которое не обнаружило «никаких объективных подтверждений», что в республике преследуют геев. В ведомстве заявили, что намерены подать в суд в связи с неподтвердившимися публикациями.