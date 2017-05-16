Верховная Рада Украины приняла законопроект о штрафе за изготовление и ношение георгиевской ленты. Об этом сообщается в твиттере украинского парламента.

https://twitter.com/verkhovna_rada/status/864483842895355904

За принятие законопроекта проголосовали 238 депутатов.

В соответствии с документом, за публичное использование георгиевской ленты или ее изображения предусмотрен штраф в размере 850–2550 гривен (примерно 1800–5400 рублей). В случае повторного нарушения в течение года на виновного налагается штраф в размере 2550–5100 гривен (5400–10800 рублей) или наказание в виде административного ареста на 15 суток. Георгиевская лента в любом случае изымается.

Новые правила не коснутся ветеранов Второй мировой войны, их наград и документов, передает телеканал «112 Украина». Кроме того, допускается использование изображение георгиевских лент, например, в произведениях искусства, учебных материалах, на надгробиях, на выданных до 1991 года документах. Не будет наказано использование ленты в музейных экспозициях, в исторических реконструкциях, как объект антикварной торговли.

Как передает «Интерфакс», автор законопроекта, депутат фракции «Народный фронт» Антон Геращенко заявил, что георгиевская ленточка «уже давно является символом российской агрессии». По его словам, она используется для того, чтобы «чтобы раскалывать украинскую нацию, украинский народ».