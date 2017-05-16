Министерство образования и науки ограничило доступ непрофильных экспертов к пересмотру диссертаций. Соответствующий приказ, подписанный министром образования Ольгой Васильевой, опубликован 3 мая на официальном интернет-портале правовой информации; 16 мая на него обратила внимание «Газета.Ru».

В документе нет прямого запрета на участие в заседаниях президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) непрофильным экспертами. Однако в проекте пункта 18 приказа была фраза «Все члены комиссии имеют право принимать участие в заседаниях президиума комиссии», а в подписанном документе ее нет.

В пресс-службе Минобрнауки отметили, что «приказ не содержит никаких ограничений по приглашению на заседание тех или иных экспертов», но посещение будет организовано «по приглашениям».

В начале апреля в Минюсте дали отрицательный отзыв на предлагаемые Минобрнауки изменения, отметив, что такой подход «может повлечь излишнюю за​крытость заседаний и, как следствие, коррупционные риски». Тогда же сооснователь «Диссернета» и член ВАК Михаил Гельфанд предположил, что поправка министерства может быть направлена против него и других активных членов ВАК, участвующих в заседаниях «чужих» секций при рассмотрении диссертаций. «Следующее заседание гуманитарной секции будет 26 мая. Посмотрим, допустят ли меня до него», – заявил Гельфанд «Газете.Ru».