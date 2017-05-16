«Чиновники подбираются к деньгам “Роснефтегаза”: профильные министерства одобрили изъятие в бюджет 100% дивидендов, получаемых холдингом», – сообщила всего неделю назад газета «Ведомости». Спустя несколько дней источник, близкий к правительству, сказал уже «Интерфаксу», что «Роснефтегаз» не будет выплачивать вообще никаких дивидендов, так как по итогам прошедшего года получил убыток. Из чего складывается это убыток, не уточняется, но залезть в «кубышку» Игоря Сечина кабинету министров, кажется, становится все труднее.

У государства с «Роснефтегазом» есть несколько институциональных проблем. Проблема первая – юридическая. Компания-прокладка, созданная в 2004 году для реализации схемы поглощения «Газпромом» «Роснефти», могла стать корпоративным рудиментом, формально не играющим никакой роли. Но «Роснефть», куратором которой стал Сечин, вырвалась из зубов «Газпрома», значительно нарастила активы, купив через загадочную «Байкал Финанс групп» «жемчужину» ЮКОСа «Юганскнефтегаз», и сама «захватила» «Роснефтегаз».

Формально «Роснефтегаз» на 100% принадлежит Росимуществу и операционной деятельности не ведет, зато этой компании принадлежат крупные пакеты акций «Роснефти», «Газпрома» и «Интер РАО». Но зачем Росимуществу владеть акциями этих компаний не напрямую, а через «Роснефтегаз», сегодня не ответит никто.