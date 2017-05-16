По делу о взрыве газа в жилом доме в Волгограде задержаны трое человек. Об этом рассказал руководитель регионального следственного управления Следственного комитета РФ Михаил Музраев, передает «Интерфакс».
По его словам, задержан владелец торгового павильона, его отец и рабочий, производивший работы на водопроводе. Их имена не уточняются. Музраев отметил, что работы не были согласованы с администрацией района и газовыми службами.
В СК подтвердили, что в результате взрыва ранее 16 мая погибли трое человек. Личности двоих уже установлены – это работник Горгаза и жительница квартиры 24. СК возбудил дело по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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