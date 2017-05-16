Бесплодные лабораторные мыши дали здоровое потомство после трансплантации искусственных яичников, созданных методом 3D-печати. Описание эксперимента опубликовано в журнале Nature Communications.

Исследователи из США создали синтетические яичники из каркаса, напечатанного желатиновыми «чернилами» на 3D-принтере, в который поместили фолликулы с яйцеклетками. Искусственные яичники пересадили мышам, у которых собственный соответствующий орган был хирургически удален. После пересадки яичники полностью прижились и начали снабжаться кровью и позволили яйцеклеткам созреть.

После естественного спаривания с самцами 3 из 7 самок мышей забеременели и родили потомство. Исследователи также подчеркивают, что у мышей с искусственными яичниками лактация проходила нормально, что указывает на адекватный уровень гормонов в организме животных.

Ученые надеются, что схожая технология биопротезирования будет применяться у людей, страдающих от бесплодия – в частности, после удаления яичников из-за рака. Как отмечает журнал Science, пока это далекая перспектива; основной проблемой станет обеспечение кровоснабжения имплантов в теле человека.

В 2016 году 24-летняя женщина из Дубая забеременела и родила ребенка после имплантации ее собственного яичника, удаленного в 9-летнем возрасте. Ранее ученые экспериментировали с искусственными яичниками для мышей, однако опубликованное в Nature Communications исследование описывает первый случай, когда ткани были напечатаны на 3D-принтере.